Лос-Анджелес, США, , 23:58 — REGNUM Кинокомпания Paramount решила из-за эпидемии корнавируса и закрытия кинотеатров провести премьеру фильма «Любовнички» (The Lovebirds) на потоковом сервисе Netflix вместо запуска картины в широкий кинопрокат. Об этом 22 марта сообщил портал Engadget.

Издание отмечает, что впервые в истории индустрии кинопроизводитель решил отдать картину стороннему потоковому сервису. Пока неизвестно, когда именно фильм появится на сайте Netflix. По имеющейся информации, платформа будет показывать «Любовничков» во всех странах мира, где она присутствует.

Фильм «Любовнички» снял режиссёр Майкл Шоуолтер («Жаркое американское лето», «Любовь — болезнь»). Изначально планировалось, что его начнут показывать в кинотеатрах 3 апреля 2020 года.

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