Лос-Анджелес, США, , 22:34 — REGNUM Продюсер и режиссёр Фил Лорд сообщил, что он вместе с режиссёром Родни Ротманом практически полностью переписал сценарий анимационной картины «Человек-паук: Через вселенные» всего-лишь за год до его премьеры. Публикацию он разместил 22 марта на своей странице в Twitter.

Лорд рассказал, что они устроили «большую встряску» сюжету, поменяв последовательность уже утверждённых и анимированных эпизодов, которые им впоследствии пришлось совместить с новым материалом. Продюсер добавил, что в итоге им пришлось полностью отказаться от третьего акта.

https://twitter.com/philiplord/status/1241572530948689920

По имеющейся в сети информации, Фил Лорд и Кристофер Миллер изначально занимались созданием черновой версии сценария фильма. Лорд сообщил о его готовности в июне 2016 года. Премьера картины «Человек-паук: Через вселенные» в США состоялась 13 декабря 2018 года. При бюджете $90 млн она собрала в прокате США $190 млн, а в мире — $375,5 млн.

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