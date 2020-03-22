Лос-Анджелес, США, , 22:14 — REGNUM Боевик Билала Фалла и Адиля Эль Арби «Плохие парни навсегда» с Мартином Лоуренсом и Уиллом Смитом в главных ролях выйдет в формате «видео по запросу» 31 марта 2020 года. Об этом 21 марта сообщил портал Movie Web.

Издание отмечает, что на фоне закрытия кинотеатров из-за эпидемии коронавируса Sony Pictures решила принять соответствующее решение всего-лишь через два месяца после выхода фильма в широкий прокат. Автор статьи обратил внимание, что «Плохие парни навсегда» стал первым фильмом, которые смогли собрать на домашнем кинорынке больше $200 млн.

Кассовые сборы картины «Плохие парни навсегда» в США составили около $204,3 млн, в мировом прокате ей удалось собрать около $419 млн. Производство фильма обошлось кинокомпании Sony Pictures в $90 млн.

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