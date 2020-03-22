Лос-Анджелес, США, , 22:01 — REGNUM Джеймс Ганн сообщил, что он продолжает работать над предстоящим кинокомиксом «Отряд самоубийц» на дому в условиях самоизоляции. Публикацию он разместил 22 марта на своей Twitter-странице.

Ганн рассказал о том, чем он сейчас занимается, отвечая на соответствующий вопрос поклонника.

«Работаю над «Отрядом самоубийц» (дома), пишу, медитирую, тренируюсь, говорю с другом, общаюсь с другими по телефону, играю со своими кошкой и собакой, создаю плейлист Spotify для вас, ребята», — написал режиссёр, добавив, что он делает всё что может в рамках помощи другим людям, находясь взаперти в своём доме.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1241528140582670336

Об окончании съёмок «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн сообщил 29 февраля 2020 года на своей странице в Instagram. Стоит отметить, что режиссёру удалось закончить съёмочный этап проекта до момента, когда студии стали массово приостанавливать производство фильмов. Премьера перезагрузки кинокомикса запланирована на август 2021 года.

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