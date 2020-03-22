Токио, , 21:49 — REGNUM Автор популярной манги Bleach Тайто Кубо признался: он даже не думал о том, что последняя арка комикса получит аниме-адаптацию. Об этом 22 марта сообщил портал Comicbook.

«Прошло так много времени, наверное, почти все забыли об этом, и на самом деле я тоже забыл», — написал Кубо на своей странице в Twitter.

Мангака сказал: он не думал, что по арке «Тысячелетняя кровавая война» когда-нибудь создадут аниме-сериал, и сам не ожидал, что проект будет запущен в 2021 году — через 20 лет после выпуска самого первого тома Bleach в журнале Shonen Jump.

Ранее стало известно, что ваншот (комикс с самостоятельной историей в рамках франшизы) «Сжечь ведьму», созданный Тайто Кубо в рамках вселенной Bleach, ляжет в основу нового сериала. Тизер-трейлер предстоящего шоу был опубликован 20 марта 2020 года на YouTube-канале BANDAI NAMCO Arts.

Читайте ранее в этом сюжете: Американская актриса показала, как озвучивают «Покемонов»