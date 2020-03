Лос-Анджелес, США, , 21:26 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. уже начала искать актёра на главную роль в будущих фильмах, которые будут создаваться в рамках франшизы «Аквамен». Об этом 22 марта сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники сообщают, что Джейсон Момоа исполнит роль Аквамена во второй и третьей картине, однако, по имеющейся информации, Warner Bros., имея большие планы на франшизу, планирует в дальнейшем расширять её.

Согласно замыслу продюсеров, в какой-то момент Артур Карри поймёт, что он не может быть правителем Атлантиды и передаст корону другому персонажу, сконцентрировавшись на выполнении обязанностей супергероя. Таким образом, роль может остаться за Джейсоном Момоа, но он перестанет быть главным действующим лицом.

Премьера второй части «Аквамена» запланирована на декабрь 2022 года. Ожидается, что фильм вновь будет снимать режиссёр Джеймс Ван, выпустивший оригинальный фильм на экраны в декабре 2018 года.

