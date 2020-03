Лос-Анджелес, США, , 20:53 — REGNUM Студия Marvel и Роберт Дауни-младший заключили новую сделку, касающуюся его возвращения в киновселенную в качестве исполнителя роли Тони Старка. Об этом 22 марта сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Пока кинокомпания и голливудская звезда не заключили официальный контракт, однако обе стороны пришли к некому соглашению. Издание пишет, что информацию ему предоставили те же источники, которые ранее сообщили правдивые сведения о таких фильмах, как «Тор: Любовь и Гром» и «Космический джем 2».

По мнению автора статьи, Дауни-младший, ранее запросивший большую сумму денег за возвращение к роли Железного Человека (согласно сообщениям инсайдеров), был вынужден пересмотреть выдвигаемые условия в том числе из-за плохого выступления в прокате фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла».

Напомним, при бюджете $175 млн фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» собрал в США немногим более $77 млн. Сумма общемировых сборов картины составила около $223,3 млн.

