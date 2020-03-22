Калуга, , 15:52 — REGNUM Около 12 лет Агентство по делам печати и СМИ Башкирии отказывает проживающему в Калуге башкирскому писателю Салавату Асфатуллину в публикации исторического труда «Башкиры в войнах России 1554−1814 годов». Об этом 22 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM сам писатель и историк Салават Асфатуллин.

Писатель Салават Асфатуллин на встрече с читателями Belinkaluga.ru

По его словам, с 2014 года у него имеются положительные заключения на данный исторический труд семи башкирских докторов и кандидатов исторических наук, а также историков из Москвы и Калуги. В 2017 году у Асфатуллина вышла в электронном виде историческая дилогия «Башкиры в войнах России XVI—XVIII веков» и «Башкиры в войнах России первой четверти XIX века», которая появилась в крупнейших электронных библиотеках и книжных интернет-магазинах Российской Федерации. Однако Асфатуллину отказали во включении в план 2020 года второго, дополненного издания этой дилогии, сославшись на отсутствие спроса и средств. И это несмотря на письменные коллективные обращения о дополнительном выпуске дилогии от читателей и библиотекарей Центральных библиотечных систем Уфы, Стерлитамака и Национальной библиотеки Башкирии.

В итоге члену Союза писателей Башкирии, лауреату общероссийских и областных премий пришлось собирать свою пенсию, чтобы издать хотя бы первую книгу дилогии самостоятельно. И она уже появилась в электронном виде, дополненной функцией «Печать по требованию» на общероссийском сайте Ridero.

«Однако вторая книга исторической дилогии, исправленная и дополненная, в три раза больше первой. У меня, больного писателя-башкира, нет больше финансовых возможностей, а в родной Башкирии уже 13 лет мне упорно и по непонятной причине отказывают в выпуске исторического труда о многовековой ратной истории башкир и русских», — сказал Салават Асфатуллин.

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