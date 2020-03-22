Лос-Анджелес, США, , 14:42 — REGNUM Режиссёр Кристофер Нолан 21 марта опубликовал в газете The Washington Post открытое письмо, в котором он призвал граждан США поддержать кинотеатры в условиях эпидемии коронавируса. Оно было выложено 21 марта на сайте издания.

Кристофер Нолан Georges Biard

В публикации кинематографист, в частности, отметил, что «когда люди думают о кино, их мысли в первую очередь обращаются к звездам, студиям, гламуру», однако обратил внимание читателей, что в киноиндустрии в действительности занято гораздо больше людей.

«Моя работа как режиссера, никогда не может быть завершена без этих работников и желанной аудитории», — написал Нолан.

Кинематографист также назвал в статье кинотеатры «жизненно важной частью социальной жизни», выразив надежду, что общество поддержит письмо Национальной ассоциация владельцев кинотеатров и 150 тыс. их сотрудников к Конгрессу США с просьбой о помощи.

«Когда этот кризис пройдет, необходимость коллективного взаимодействия людей, необходимость жить, любить, смеяться и плакать вместе станет более сильной, чем когда-либо», — подчеркнул режиссёр.

Известно, что Кристофер Нолан, снявший такие популярные блокбастеры, как «Тёмный рыцарь», «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк» и «Помни», предпочитает, чтобы премьеры фильмов проходили в кинотеатрах, а не на потоковых сервисах. Премьера его новой высокобюджетной картины «Довод» в США запланирована на 17 июля 2020 года (в России — на 16 июля).

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