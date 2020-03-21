Лос-Анджелес, США, , 12:22 — REGNUM Во втором сезоне «Мандалорца» появится Асока Тано — популярный персонаж анимационного сериала «Звёздные войны: Войны клонов». Об этом 20 марта сообщил портал Slash Film.

В «Мандалорце» роль Асоки исполнит американская актриса Розарио Доусон. Ранее фанаты уже просили её принять участие в съёмках сериала.

Напомним, Асока Тано является главной героиней анимационного сериала «Звёздные войны: Войны клонов» и падаваном (учеником) Энакина Скайуокера. В шоу её озвучивала американская актриса и певица Эшли Экштейн.

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