Лос-Анджелес, США, , 23:03 — REGNUM Warner Bros. опровергла слухи о том, что премьера кинокомикса «Чудо-женщина 1984» состоится одновременно в кинотеатрах и в сети. Об этом 20 марта сообщил портал Comicbook.

Всё началось с того, что один из инсайдеров портала The Wrap сообщил: руководство кинокомпании якобы уже приняло подобное решение. Однако позже эти слухи опровергли режиссёр картины Пэтти Дженкинс и продюсер проекта Чарльз Ровен.

Позже представители Warner Bros. сообщили корреспонденту издания, что компания по-прежнему намерена придерживаться традиционной схемы: сначала фильм будет твыпущен на большие экраны, а через некоторое время выйдет его цифровая версия.

Ранее Warner Bros. из-за закрытия кинотеатров в связи с эпидемией коронавируса пересла цифровую премьеру фильмов «Хищные птицы» и «Джентельмены» на 24 марта 2020 года. Стоит отметить, что изначально первая картина должна была выйти в формате «видео по запросу» лишь в апреле 2020 года.

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