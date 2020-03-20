Лос-Анджелес, США, , 22:48 — REGNUM Джеймс Ганн во время общения с фанатами фильмов «Стражи галактики» признался: он не понимает, о чем именно говорил Вин Дизель, когда сказал об «Альфа Груте». Об этом 20 марта сообщио портал Comicbook.

«Ха-ха, не знаю. Может, он просто имел в виду самого удивительного Грута за всю историю?», — ответил Ганн в соцсети Twitter на соответствующий вопрос одного из поклонников.

Позже режиссёр написал, что Дизель, возможно, говорил о том, каким он сам представляет этого персонажа в третьих «Стражах». При этом Ганн сообщил, что актёр пока даже не видел сценарий.

«И да, это (Грут в третьей части «Стражей галактики» — ИА REGNUM) — другое существо», — добавил в конце кинематографист.

Ранее, когда журналист задал Вину Дизелю вопрос о Груте, тот ответил: «У меня есть только два слова об этом персонаже, и это «Альфа Грут». Его слова взволновали фанатское сообщество.

Напомним, Дизель озвучил Грута в первом и втором фильме «Стражи галактики» (во второй картине — малыша Грута). Ожидается, что третья часть франшизы выйдет на большие экраны в 2022 году.

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