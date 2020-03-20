Лос-Анджелес, США, , 22:35 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер предстоящего фильма «Наследство» (Inheritance), в котором одну из главных ролей исполнит известный актёр Саймон Пегг. Ролик был опубликован 20 марта на YouTube-канале Movie Coverage.

Картина выполнена в жанре триллера, снимает её режиссёр Вон Стайн («Конченая»). Поклонники Саймона Пегга были весьма удивлены тем, в каком амплуа их кумир предстал в этом фильме. Он сыграет человека, который много лет провёл в заключении, в подземном бункере.

Британский актёр Саймон Пегг получил особую популярность в качестве комедийного актёра, благодаря ролям в таких картинах, как"Типа крутые легавые», «Зомби по имени Шон», «Пол: Секретный материальчик», «Беги, толстяк, беги» и другим. Зрители также могли видеть его в картинах франшизы «Миссия невыполнима», а также в фильмах «Звёздные войны: Пробуждение силы», «Стартрек: Бесконечность» и сериале «Пацаны».

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