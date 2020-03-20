Стокгольм, , 16:11 — REGNUM В Швеции на поддержание культурной сферы в условиях кризиса, возникшего в связи с распространением коронавируса COVID-19, правительство выделит 50 миллионов евро. Об этом 20 марта сообщило шведское издание Fria Tider.

Средства, выделенные в рамках так называемой кризисной поддержки, будут распределены между различными культурными учреждениями, теряющими доходы из-за отмены публичных культурных мероприятий.

«Люди и организации, работающие в сфере культуры, как крупные, так и малые, должны в сложившейся ситуации получить экономическую поддержку. То же самое касается и лиц, занятых в сфере культуры в качестве фрилансеров», — заявила министр культуры Швеции Аманда Линд.

Кроме того, правительство Швеции также выделит 50 миллионов евро и на поддержание спорта в стране. По словам Аманды Линд, это связано с тем, что жизнь как культурной сферы, так и сферы спорта очень сильно зависит от возможности людей массово собираться на различных мероприятиях. В данный момент в связи с распространением вируса COVID-19 в Швеции введен запрет на публичные собрания численностью более 500 человек.