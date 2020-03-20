Пекин, , 15:30 — REGNUM Китайская государственная кинокомпания China Film Group планирует восстанавливать работу кинопроката страны после эпидемии коронавируса при помощи повторного выпуска в прокат популярных блокбастеров. Об этом 19 марта сообщил портал IndieWire.

China Film Group после окончания карантинных мер, принятых против распространения COVID-19, планирует начать показывать в кинотеатрах, в частности, такие фильмы, как «Зелёная книга», American Dreams in China, «Тотем волка», «Война волков 2» и «Блуждающая Земля». Стоит отметить, что «Война волков 2» и «Блуждающая Земля» являются самыми кассовыми картинами в истории Китая.

«Эти фильмы будут распространяться в рамках благотворительной модели», — заявила China Film Group, добавив, что кинотеатры будут получать 100% прибыли от показа картин.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что кинотеатры и их сотрудники обратились с просьбой о помощи к Конгрессу США. В опубликованном письме они, в частности, предложили предоставить кинотеатрам налоговые льготы.

Читайте ранее в этом сюжете: Кинотеатры и их сотрудники обратились к Конгрессу США с просьбой о помощи