Оттава, , 15:17 — REGNUM Новый альбом «After Hours» выпустил канадский исполнитель The Weeknd. Певец выложил его на крупных стриминговых сервисах, а также на своем интернет-сайте дал ссылки на альбом.

Название альбома отсылает к одноименному фильму Мартина Скорсезе в жанре черного юмора, вышедшему в 1985 году. Альбом состоит из 14 песен. Среди них есть уже известные синглы After Hours, Blinding Lights и Heartless.

До представления альбома певец выложил на своем канале в YouTube пятиминутный ролик в той же мрачной стилистике. В нем исполнитель уходит из музыкального зала с разбитым лицом и бродит по Нью-Йоркским улицам.

Напомним, прошлый альбом, называвшийся «My Dear Melancholy», вышел год назад также в марте.