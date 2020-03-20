Бербанк, США, , 14:59 — REGNUM Шуточный постер, показывающий работу Человека-паука за компьютером дома, опубликовал режиссер Джон Уоттс на своей странице в соцсети Instagram.

Фанаты кинокомикса неоднократно просили режиссера включить в название нового фильма о Человеке-пауке слово «дом». Режиссер в ответ поделился идеей названия, приложив постер. Фильм он предложил назвать «Человек-паук: работа на дому», написав комментарий: «Всем оставаться в безопасности».

Идея фанатам понравилась. Некоторые из них, вероятно также работающие на дому, с радостью сообщили, что теперь похожи на Человека-паука.

По имеющимся планам, новую серию про супергероя начнут снимать летом, а выход на экраны состоится 16 июля 2021 года.