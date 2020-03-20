Пекин, , 14:50 — REGNUM Обновленную версию фильма «Гарри Поттер и философский камень» в современном формате 4К 3D выпустит в китайский прокат студия Warner Bros. Об этом сообщает сетевое издание Deadline.

Как сообщается, решение принято в целях помощи китайскому кинопрокату, который сильно пострадал из-за вспышки коронавируса. Это одна из первых инициатив голливудских компаний, которым ранее предложили выпустить в Китае собственные кинокартины из фильмотек.

Дата выхода фильма не называется. Однако издание делает предположение, что появление обновленной картины на экранах может состояться вместе с открытием кинотеатров в Китае в конце марта. Также сообщается, если первый фильм о Гарри Поттере принесет хорошие сборы в кинотеатрах, то в прокат могут выйти и другие части франшизы.

Напомним, премьера фильма «Гарри Поттер и философский камень» состоялась в 2001 году. В мировом прокате картина собрала 978 млн долларов.