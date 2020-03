Бербанк, США, , 14:35 — REGNUM Варианты своего возвращения в проекты Marvel рассматривает Роберт Дауни-младший, сыгравший ранее в кинокомиксах роль Тони Старка — Железного человека. Об этом сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на собственный надежный источник.

Как сообщает издание, ранее ходили слухи, что Дауни-младший расстался с ролью Железного человека, не договорившись со студией о гонорарах за съемки. Теперь же, после провального дебюта в первом серьезном проекте — фильме про доктора Дулиттла, актер решил снизить запросы и возобновить переговоры с Marvel. Наибольший его интерес привлекает возможность работы вместе с Томом Холландом, снимающемся сейчас в роли Человека-паука.

Как сообщает издание, источник, предоставивший эту информацию, является вполне надежным, не раз предоставляя информацию, которая позднее находила подтверждение.