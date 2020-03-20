Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Актриса сериала «Агенты «Щ.И.Т.» телеканала ABC Хлоя Беннет попросила поклонников не называть коронавирус SARS-CoV-2 «китайским вирусом». Соответствующую публикацию она разместила 19 марта на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B95vjjQHNIU/

Беннет заявила, что использование подобного названия недопустимо и обратила внимание, что в условиях возникшего кризиса это приводит к проявлениям расизма. Она рассказала о своём опыте борьбы с расизмом, а также о том, как члены её семьи и друзья сталкивались с расистскими проявлениями.

К ней присоединилась другая участница проекта — продюсер, актриса, певица и танцовщица Морисса Танчароен. Она также выступила против расизма, с которым сейчас «во всём мире» сталкиваются выходцы из стран Азии. Танчароен также отметила, что высокопоставленные лица, называющие коронавирус «китайским» лишь усугубляют ситуацию.

Отец Хлои Беннет является выходцем из Китая, настоящее имя актрисы — Хлоя Ванг. Морисса Танчароен ранее сообщала поклонникам, что её фамилия имеет тайское происхождение.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанаты обрадовались возвращению «Смертельной битвы» в каталог Netflix