Вашингтон, , 14:20 — REGNUM Альбом южнокорейской группы BTS «Map of the Soul: Persona» вошел в топ-10 чарта «Global Album Chart 2019». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Международной федераци производителей фонограмм (IFPI).

Согласно опубликованным данным, альбом южнокорейской группы занял третью строчку чарта.

Отмечается, что это первый случай за два года, когда альбом музыкальных исполнителей Южной Кореи занял высокую позицию в чарте.

Известно, что первое место в чарте занял альбом японской группы Arashi «5×20 All the BEST», второе — американской певицы Taylor Swift «Lover», четвертое — Lady Gaga «A Star is Born OST», пятое — Billie Eilish «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».