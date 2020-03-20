Нью-Йорк, США, , 14:05 — REGNUM Фанаты оригинального фильма «Смертельная битва» 1995 года обрадовались, что вскоре он вновь станет частью каталога потокового сервиса Netflix. На это 20 марта обратил внимание портал Comicbook.

https://twitter.com/NetflixFilm/status/1240700335368204288

Стоит отметить, что не все фанаты поверили в то, что новость не является подготовленной к 1 апреля шуткой. Некоторые из них отметили, что «Смертельная битва» до сих пор является лучшей картиной на основе видеоигры.

https://twitter.com/BlackMajikMan90/status/1240707948944543744

Другие сообщили: ради того, чтобы посмотреть его они даже готовы «выжить» в условиях эпидемии коронавируса.

https://twitter.com/BrianBrashTrax/status/1240668539809300480

Третьи дали понять, что с нетерением ждут выхода новой киноадаптации.

https://twitter.com/niqueneals22/status/1240779896588251136

Netflix объявил, что «Смертельная битва» станет доступной для просмотра с 1 апреля 2020 года. Дата премьеры фильма-перезагрузки запланирована на 14 января 2021 года, его съёмки были окончены в декабре 2019 года.

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