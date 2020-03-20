Лос-Анджелес, США, , 13:50 — REGNUM Фанаты «Звёздных войн» выложили в сеть видео в жанре Deep Fake (видео с фальсифицированным видеопотоком), в котором они заменили лицо Алека Гиннесса на лицо Юэна Макгрегора. Ролик был опубликован 19 марта на портале Comicbook.

В видео содержится несколько сцен из фильма Джорджа Лукаса «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Автор статьи отметил, что авторам удалось добиться невероятного результата.

Напомним, Юэн Макгрегор исполнит роль Оби-Вана Кеноби в новом сериале потокового сервиса Disney+. Ожидается, что компания выложит его на своём сайте в начале 2021 года.

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