Лос-Анджелес, США, , 13:37 — REGNUM В сеть выложили новый постер кинокомикса «Чёрная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Изображение было опубликовано 20 марта на Twitter-странице проекта.

https://twitter.com/BlackWidow_Film/status/1240831496841240576

На опубликованном промо Наташа Романова изображена в боевой стойке, в руках она держит свои телескопические дубинки. Никакой новой информации о сроках премьеры картины администрация аккаунта не сообщила.

Напомним, ранее Disney объявила, что руководство компании решила отложить премьеру «Чёрной вдовы» на неопределённый срок из-за закрытий кинотеатров в условиях эпидемии коронавируса.

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