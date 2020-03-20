Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Актриса озвучки Эша Кетчума в мультсериале «Покемоны» Сара Наточенни показала, как проходит работа в студии звукозаписи. Об этом 19 марта сообщил портал Eurogamer.

Как оказалось, Наточенни озвучивает не только Эша, но и нескольких покемонов. Во время работы над дубляжом («родным» языком сериала является японский) ей также приходится подстраиваться под оригинального актёра озвучки и помогать в редактировании сценария.

Напомним, «Покемон» — это популярная серия ролевых видеоигр и одноимённый аниме-сериал. По сюжету, главный герой мечтает стать величайшим тренером покемонов — фантастических существ с особыми боевыми способностями.

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