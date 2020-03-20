Лос-Анджелес, США, , 09:56 — REGNUM Фильм «Вне игры» с Беном Аффлеком в главной роли выйдет в формате «видео по запросу» ранее, чем изначально было запланировано. Об этом 19 марта сообщил портал Deadline.

Warner Bros. объявила, что зрители смогут посмотреть картину, начиная с 24 марта 2020 года, заплатив $19,99. Её руководитель Тоби Эммерих пояснил: на такой шаг кинокомпания пошла из-за того, что основная масса зрителей лишилась возможности смотреть фильмы в кинозалах из-за эпидемии коронавируса.

Он отметил: несмотря на то, что Warner Bros. остаётся сохраняет приверженность идее просмотра фильма в кинотеатрах и надеется, что вскоре зрители смогут вернуться в кинозалы, руководство компании понимает, что сейчас «непростые времена» и считает, что «предлагать этот вариант просто имеет смысл».

Ранее ИА REGNUM сообщило: компания Disney объявила, что она временно не будет сообщать информацию о кассовых сборах своих картин. По итогам выходных с 13 по 15 марта 2020 года касса мультфильма её студии Pixar составила лишь $10,6 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Disney больше не будет сообщать информацию о кассовых сборах фильмов