Лос-Анджелес, США, , 09:40 — REGNUM На фоне резкого падения показателей сборов и закрытия кинотеатров из-за эпидемии коронавируса компания Disney временно прекратит сообщать информацию о том, сколько собирают её фильмы. Об этом 20 марта сообщил портал Comicbook.

Стоит отметить, что мультфильм студии Pixar «Вперёд», который в первые выходные проката (6−8 марта 2020 года) вышел в лидеры и смог собрать в США $39,1 млн, во второй уик-энд показал почти 73%-е падение сборов. итоговая касса картины за выходные 13−15 марта составила всего $10,6 млн.

Ранее кинокомпании Universal Pictures, Warner Bros. и Sony Pictures Entertainment объявили, что даты цифровых премьер некоторых их фильмов будут перенесены на более ранний срок из-за пандемии коронавируса.

Universal сообщила, что она выпустит мультфильм «Тролли. Мировой тур» в формате «видео по запросу» раньше премьеры в кинотеатрах, которая должна была состояться 10 апреля 2020 года. Жители США получат возможность «взять в прокат» анимационную картину на 48 часов за $19,99.

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