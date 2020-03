Лос-Анджелес, США, , 09:17 — REGNUM Райан Рейнольдс конфликтует с главой Marvel Кевином Файги по поводу проекта третьего фильма «Дэдпул». Об этом 20 марта сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники утверждают, что причиной спора стало возможное привлечение создателя комиксов о Дэдпуле Роба Лайфельда к проекту. Рейнольд хочет его участия, в то время как Файги настаивает на том, что канадский актёр должен работать с уже существующей командой. Инсайдеры также сообщили: Файги заявил, что он не является большим поклонником Лайфельда.

Первые слухи о том, что третий фильм «Дэдпул» находится в разработке появились в СМИ ещё в октябре 2019 года. Несмотря на коммерческий успех первых двух картин, вопрос о выпуске третьего был «поставлен на паузу» из-за сделки между Fox и Disney. Перед своим уходом с поста главы кинокомпании Роберт Айгер намекнул, что создание фильма с рейтингом R в рамках вселенной Marvel вполне возможно.

