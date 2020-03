Бербанк, США, , 08:55 — REGNUM Новый фильм от студии Marvel про Мстителей может вернуть на экраны обладательницу «Оскара» Бри Ларсон в роли Капитана Марвел. Об этом сообщило издание We Got This Covered со ссылкой на инсайдерские источники.

Издание уточняет, что Капитан Марвел может стать лидером команды Мстителей. По мнению источников издания, появление нового лидера супергероев вполне логично после гибели Тони Старка и ухода Капитана Америки.

В материале уточняется, что фанаты франшизы «Мстители» были недовольны исполнительницей роли Капитана Марвел. Они заявляли, что Ларсен выглядела весьма посредственной, и сольный фильм о Капитане Марвел из-за этого получился посредственным, несмотря на то, что собрал в прокате миллиард долларов. Однако, по данным инсайдеров издания, именно ей доверят снова представить героя на экране.

Журналисты издания сообщают, что также сейчас в производстве находится сиквел «Капитана Марвел». Выход сольного фильма про супергероиню намечен на 2022 год.