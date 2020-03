Лос-Анджелес, США, , 06:49 — REGNUM Поклонникам Эванджелин Лилли не понравилось отношение актрисы к проблеме эпидемии коронавируса. На это 20 марта обратил внимание портал We Got This Covered.

Они стали оставлять гневные комментарии в соцсетях после того, как звезда «Человека-муравья» опубликовала в Instagram сообщение о том, что отправила детей в гимнастический класс, сказав, что для неё это «обычное дело» и тем самым дав понять, что она не собирается уходить на карантин.

«Некоторые люди ценят жизнь больше свободы, некоторые люди ценят свободу больше, чем жизнь. Мы все делаем выбор», — написала Лилли в ответ на гневные комментарии.

Позже актриса заявила, что она ощущает себя в ситуации действия военного положения.

«Всё во имя респираторного гриппа. Это нервирует», — сказала Лилли, вызвав ещё больший гнев фанатов, которые обратили внимание, что она проживает со своим больным отцом, который болен лейкемией.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразились Том Хэнкс, его жена Рита Уилсон, британский актёр Идрис Эльба и звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью.

