Париж, , 22:57 — REGNUM Каннский кинофестиваль, который был запланирован на май, не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 19 марта, сообщили организаторы кинофестиваля.

Напомним, что Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая. Этот кинофестиваль всегда проходит во французском городе Канны на Лазурном Берегу.

Однако во Франции ситуация с коронавирусной инфекцией довольно неблагоприятная. Наблюдается рост числа заболевших, и власти вводят жесткие карантинные меры. В крупные города введены армейские части для поддержания правопорядка и соблюдения карантинных мер.

Сейчас организаторы обсуждают новые даты проведения Каннского кинофестиваля.