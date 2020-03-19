Санкт-Петербург, , 18:40 — REGNUM Шуткой в Instagram отреагировал на отмену «Евровидения» танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big, которого музыканты группы собирались взять с собой на конкурс.

Красилов опубликовал свою фотографию в образе из клипа со стикером в виде золотого кубка победителя и надписью:

«Евровидение отменили. Официальная причина: из-за коронавируса. Но мы-то знаем, что отменили потому, что едет Пухляш, а значит, с первым местом все уже было понятно».

Танцор поблагодарил всех, кто его поддерживал и желал ему участия в конкурсе.

Напомним, конкурс поп-музыки «Евровидение» должен был начаться в Роттердаме (Нидерланды) 12 мая этого года, но накануне организаторы объявили об его отмене из-за опасности распространения коронавируса COVID-19. Также из-за пандемии этой болезни во всем мире отменяются или переносятся многие массовые спортивные и культурные мероприятия, закрываются театры, концертные залы и музеи.