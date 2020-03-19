Токио, 19 марта 2020, 16:33 — REGNUM Японский телеканал Fuji представил трейлер полнометражного анимационного фильма по мотивам популярного аниме «Психо-паспорт». Об этом 19 марта сообщает «Мир фантастики».
Картина под названием Psycho-Pass 3: First Inspector («Психо-паспорт 3: Первый инспектор») станет прямым продолжением третьего сезона одноимённого шоу. Премьера фильма в Японии состоится 27 марта 2020 года.
Напомним, премьера сериала «Психо-паспорт» состоялась в 2012 году. По сюжету, в недалёком будущем люди научились определять «коэффициент преступности человека».
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