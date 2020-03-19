Калвер-Сити, США, , 14:15 — REGNUM Домашний просмотр нового кинокомикса «Бладшот», вышедшего на киноэкраны 13 марта, станет доступен для зрителей в США уже 24 марта. Об этом сообщило издание Kinobissnes.com со ссылкой на студию Sony Pictures.

Подобные меры студия приняла на фоне массового закрытия кинотеатров из-за распространения нового коронавируса и небывало низких кассовых сборов в прокате. Отмечается, что зрителям будет доступна полноценная покупка цифровой версии фильма, а не его прокат.

Портал приводит слова главы Sony Pictures Тима Ротмана, который подчеркивает «уникальность сложившейся ситуации», которой смогут воспользоваться зрители, чтобы увидеть киноновинку в домашних условиях.

По информации журналистов издания, вопрос выхода «Бладшота» в цифровом издании в других странах мира будет решаться отдельно в зависимости от ситуации с кинопрокатом в конкретной стране. Решение должно быть принято уже в ближайшие дни.