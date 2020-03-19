Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Джеймс Ганн во время очередного общения с фанатами подтвердил информацию о том, что в третьей части кинокомикса «Стражи галактики» вновь появится один из популярных персонажей. Об этом 19 марта сообщил портал Comicbook.

На вопрос одного поклонника о том, будет ли в новом фильме сниматься его брат Шон режиссёр ответил: «Какими же будут стражи без Краглина?». Таким образом, кинематографист дал понять, что фанаты смогут увидеть в новой картине популярного героя.

Напомним, в конце «Стражей галактики 2», показанной после титров, Краглин Обфонтери учится управлять управляемой свистом стрелой, которая досталась ему от Йонду Удонта. Результатотом тренировки стало то, что оружие проткнуло находившегося неподалёку ни в чём не повинного Дракса.

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