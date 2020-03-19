Москва, , 11:52 — REGNUM Возмущение и недоумение решением об отмене конкурса «Евровидение 2020» из-за угрозы распространения коронавируса высказала телеведущая Тина Канделаки 18 марта в своем Telegram-канале.

По ее словам, она искренне недоумевает по поводу принятого организаторами решения. Канделаки уточнила, что не призывает собрать на подготовку и проведение мероприятия тысячи людей, «чтобы они перезаражали все друг друга в Роттердаме».

По ее мнению, так как конкурс «Евровидение» телевизионный, то вполне можно было провести его и в период карантина, но в другом формате.

Телеведущая отметила, что все композиции в форме клипов уже записаны, и ничто не мешает организовать их просмотр и голосование, чтобы выбрать победителя. «Я считаю, что Little Big выбрали бы победителем не только мы, но и остальные страны», — подчеркнула Канделаки, добавив, что российский коллектив «рвет сейчас всех своим челленджем».

Напомним, 18 марта организаторы музыкального конкурса «Евровидение 2020» официально объявили об отмене конкурса в Нидерландах. До этого они сообщали о том, что рассматривают различные варианты его проведения.

По последним данным, количество заразившихся новым коронавирусом в Нидерландах превысило 2050 человек, а число жертв достигло 58.