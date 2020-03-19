Лос-Анджелес, США, , 11:44 — REGNUM Режиссёр картины «Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон выложил в сеть одно из последних фото Кэрри Фишер, сделанных на съёмочной площадке фильма. Изображения были опубликованы 19 марта на его Twitter-странице.

https://twitter.com/rianjohnson/status/1240445516657246208

«Немного прекрасного из архивов», — такой комментарий кинематографист разместил в публикации. Вместе с фотографией, на которой запечатлена Фишер с Оскаром Айзеком, кинематографист выложил ещё два других снимка со съёмочной площадки.

Кэрри Фишер ушла из жизни 27 декабря 2016 года. Фильм «Последние джедаи» Райан Джонсон закончил снимать в июле 2016-го.

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