Минск, , 11:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Надежду Бабкину с 70-летием. Глава государства отметил высокое профессиональное мастерство певицы, а также безграничную любовь к славянской культуре и преданность своему делу.

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Именно благодаря этому, по словам белорусского лидера, творчество Бабкиной по праву вошло в золотой фонд современного эстрадного искусства.

«Убёжден: ваша многогранная деятельность и впредь будет объединять людей разных поколений и стран, способствовать активному диалогу между народами Белоруссии и России», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте президента Белоруссии.

Лукашенко пожелал российской певице крепкого здоровья, успехов в реализации всех планов, счастья, мира и добра.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Надежда Бабкина отмечается свой юбилей. На её малой родине — в Астраханской области — откроется выставка «Душа русской песни», посвящённая народной артистке РСФСР. Экспозиция, представленная в городском музее культуры, расскажет о начале творческого пути певицы, её студенческих годах в Астрахани и первых успехах.