Витебск, Белоруссия, , 11:21 — REGNUM Надеждами о проведении ежегодного июльского «Славянского базара» в Витебске в установленный срок поделился директор международного фестиваля Глеб Лапицкий в интервью белорусскому изданию «Белта».

По его словам, подготовка к июльскому торжеству проходит в штатном режиме. Как заверил Лапицкий, ни у кого не возникает сомнений о проведении фестиваля летом.

«Мы надеемся, что форум откроется в срок, без переносов и тем более отмены», — подчеркнул директор фестиваля.

Он уточнил, что в своих выводах основывается на имеющейся тенденции, когда массовые мероприятия, отмененные из-за пандемии коронавируса, переносятся на май или июнь. По его мнению, это дает повод надеяться на лучшее.

Лапицкий подчеркнул, что все национальные туры отбора на конкурсы витебского фестиваля уже завершились. Поэтому остается только провести фестиваль, который запланирован на даты с 13 по 21 июля.

Также директор фестиваля рассказал о перспективах проведения проекта «Звезды «Евровидения», который должен состояться 19 июля. По его словам, проведение данного проекта находится под большим вопросом из-за переноса конкурса «Евровидение 2020» на 2021 год. Пока все вопросы с Европейским вещательным союзом не обсуждены, продажу билетов на этот проект приостановили, сообщил Лапицкий.

По данным организаторов, на различные мероприятия «Славянского базара» продано уже около десяти тысяч билетов. Лапицкий посоветовал не торопиться возвращать билеты, потому что после возобновления продаж повышенный спрос обычно заставляет поднимать цены. Он добавил, что менеджеры артистов — участников фестиваля не отменяли их приезд, а наоборот, сообщали о продолжении подготовки к фестивалю и просили держать их в курсе событий.