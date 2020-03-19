Ярославль, , 10:56 — REGNUM Ярославские учреждения культуры начали размещать в интернете записи спектаклей и концертов, а также планируют прямые трансляции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоровая капелла «Ярославия» Yar-filarmoniya.ru

Театр имени Волкова уже выложил в Youtube запись спектакля «Гроза» режиссера Дениса Азарова.

«Дорогие зрители, несмотря на то, что театр сейчас закрыт для посещения, нам очень хочется радовать вас своим творчеством и радоваться, видя вас. С этого дня мы начинаем выкладывать записи своих спектаклей на наш официальный канал на Youtube. Это поможет вам и нам скоротать время до наших встреч в стенах театра имени Федора Волкова», — говорится в сообщении театра им. Ф.Г. Волкова.

Ярославская филармония 19 марта в 18.30 будет транслировать в прямом эфире концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией. Хоровая капелла «Ярославия» исполнит песни о Крыме, Севастополе, Черном море.

Планируется трансляция и других концертов: литовского ансамбля Subtilu-Z, государственного ансамбля скрипачей Республики Саха, программы, посвященной Луи Армстронгу. После прямого эфира они также будут доступны на сайте филармонии, где можно увидеть и более ранние записи.

И Волковский театр, и Ярославская филармония традиционно популярны у ярославцев, как правило, залы заполняются полностью. Виртуальный режим поможет зрителям и слушателям пережить вынужденное закрытие учреждений культуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области отменены все массовые мероприятия численностью более 50 человек, государственные театры, музеи, концертные залы закрыты из-за угрозы распространения коронавируса.

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