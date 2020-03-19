Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Решением никогда больше не возвращаться к роли Зеленой Стрелы из комиксов DC поделился с поклонниками актер Стивен Амелл на своей странице в соцсети Instagram.

На вопрос фанатов, собирается ли когда-нибудь Амелл снова сыграть Оливера Квина, актер ответил: «Нет, я с этим завязал». Он добавил, что уже восемь лет снимается в фильмах про «Стрелу», а сейчас настало время завершить эту историю.

Хотя финальная серия «Зеленой Стрелы» вышла в конце января, актер сообщил, что мыслями уже далек от «Вселенной Стрелы», в которой находился с 2012 года. По его словам, он настолько перестроился, что, когда смотрел новые ролики из «Супергерл», «Флэша» и «Бэтвумен», все уже воспринималось как будто из другой жизни.

Амелл в последнее время снимался в сериале «Heels» в роли профессионального борца-рестлера, противостоящего своему брату в борьбе за организацию рестлинга, оставленную им отцом.