Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Подробностями работы над анимационным блокбастером «Тролли. Мировой тур», являющимся продолжением мультфильма «Тролли» 2016 года, поделились голливудские актеры Джастин Тимберлейк и Анна Кендрик в эксклюзивном интервью «Известиям».

Актеры озвучивали роли Цветана и Розочки, к которым рады были вернуться после съемок в первой картине. По их словам, в новом мультфильме их герои стали еще смешнее и совсем не ссорились, как в прежнем сюжете.

Тимберлейк рассказал, что мультфильм стал полноценным мюзиклом, в котором будут представлены разнообразные музыкальные стили. По словам актеров, к работе им пришлось подойти с большим юмором, чтобы рассмешить зрителей, несмотря на романтический сюжет.

Исполнители уточнили, что сейчас непростое время, в которое требуется сохранение нормального настроения. Тимберлейк отметил, что сейчас особенно надо больше смеяться.

Также актер и певец рассказал, что сюжет заставляет молодых людей понять, что не стоит замыкаться в своих переживаниях. «Надо отличаться и не стесняться этого. И пусть каждый поймет, что быть собой — это лучшее, что можно сделать», — подчеркнул Тимберлейк.

Напомним, мультфильм «Тролли. Мировой тур» выходит на российские киноэкраны 19 марта.