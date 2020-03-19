Токио, , 10:21 — REGNUM Популярный аниме-сериал «Блич» получит продолжение. Об этом сообщалось 18 марта на странице журнала Weekly Shonen Jump в Twitter.

https://twitter.com/WSJ_manga/status/1240185003964694528

Создатели шоу хотят экранизировать сюжетную арку «Тысячелетняя кровавая война» из оригинальной манги. Дата выхода новых эпизодов пока не сообщается.

Напомним, «Блич» — это популярная манга и одноимённый аниме-сериал (трансляция которого завершилась в 2012 году) авторства мангаки Тайто Кубо. По сюжету японский школьник становится шинигами (богом смерти) и начинает сражаться с Пустыми — злыми духами.

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