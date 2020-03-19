Бербанк, США, , 10:13 — REGNUM Десять минут документального фильма о съемках девятого эпизода саги «Звездные войны: Скайуокер. Восход» опубликовала студия Disney на своем канале в YouTube.

Ролик начинается с кадров из далекого 1982 года с площадки съемок шестого эпизода «Возвращения джедая». После нескольких сцен, показывающих толпящихся за ограждением съемочной площадки фанатов, и съемок отдельных сцен, в коротком ролике повествование переходит к процессу современных съемок новых фильмов о джедаях.

Полная версия документального фильма войдет в издания девятого эпизода киносаги, которые будут выпущены на цифровых носителях. В фильм войдет развернутое интервью режиссера новых фильмов о далекой галактике Джей Джей Абрамсом. Также будут показаны процессы создания фантастических декораций, инопланетных существ и дроидов.

В бонусные материалы войдут ролики, показывающие процесс создания пустыни Пасаана, корабля Рей, рассказывающие о смешных волосатых медвежатах эвоках, а также интервью композитора Джона Уильямса, создававшего музыку к фильмам о «Звездных войнах».

Релиз девятого эпизода «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» должен выйти на цифровых носителях 31 марта.