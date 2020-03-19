Бербанк, США, , 09:49 — REGNUM Информацией о возможном появлении в новом фильме о Человеке-пауке актера Чарли Кокса в роли Сорвиголовы поделился с поклонниками режиссер Кевин Смит в последнем выпуске подкаста Fatman Beyond.

Делясь с подписчиками новостями, Смит рассказал, что в новом «Человеке-пауке» может появиться Мэтт Мердок, исполнять роль которого будет Кокс. Режиссер подчеркнул, что это не достоверная информация — создатели «Человека-паука 3» держат сюжет фильма в строжайшем секрете.

Съемки фильма должны пройти летом 2020 года, а выход картины на экраны запланирован на 2021 год. В главной роли снимется Том Холланд.

Напомним, сериал «Сорвиголова» от Netflix закрылся в 2017 году. После этого было много обсуждений о судьбе персонажей из этого сериала. Кокс, исполнявший роль Сорвиголовы, недавно заявлял, что был бы не против вернуться к роли адвоката Мэтта Мердока.