Лос-Анджелес, США, , 09:36 — REGNUM Национальная ассоциация владельцев кинотеатров и 150 тыс. сотрудников отрасли обратились к Конгрессу США с просьбой о помощи. Об этом19 марта сообщил портал Screen Rant.

В числе предлагаемых ими мер присутствуют предложения выдать гарантии по кредитам, а также предоставить работодателям налоговые льготы, поскольку они в текущей ситуации поддерживают сотрудников.

В обращении NATO (National Association of Theatre Owners) написали, что «бизнес-модель киноиндустрии особенно уязвима в условиях нынешнего кризиса», отметив, что сегодня ей пришлось столкнуться с «беспрецедентной» ситуацией. Они призвали Конгресс США и правительство «обеспечить устойчивость американской кинематографической индустрии» и помочь ее десяткам тысяч сотрудников.

Напомним, ранее в связи с эпидемией коронавируса свои кинотеатры закрыли сети Regal и Showcase Cinemas. Позже их примеру последовали Cinemark, Alamo Drafthouse и крупнейшая сеть AMC. Аналитики отметили, что по итогам прошлых выходных (13−15 марта 2020 года) кинопрокат США показал самую низкую кассу за 20 лет.

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