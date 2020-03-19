Лос-Анджелес, США, , 09:20 — REGNUM Режиссёр предстоящего фильма Disney «Новые мутанты» Джош Бун заявил, что сегодня он испытывает меньшее давление со стороны любителей кинокомиксов из-за провала «Тёмного феникса». Об этом 19 марта сообщил портал Screen Rant.

«Слушай, после «Тёмного феникса» ты можешь лишь подняться», — сказал Бун в очередном интервью журналистам, добавив, что он не хочет сказать ничего плохого о тех людях, которые работали над проектом, однако отметил, что «было то, что было».

Режиссёр сообщил, что сейчас он испытывает гораздо меньшее давление со стороны фанатов, чем перед самой первой объявленной датой релиза картины (12 апреля 2018 года).

«Потому что мы тестировали наш фильм очень много раз, и зрителям он понравился», — сообщил Бун.

Съемки «Новых мутантов» были окончены ещё в сентябре 2017 года. Несмотря на это, дата премьеры кинокомикса неоднократно переносилась. Сначала на 22 февраля 2018 года (студия решила сделать фильм более мрачным и страшным), затем на 2 августа 2019 года, а впоследствии — на 3 апреля 2020 года. 13 марта 2020 года стало известно, что Disney вновь отложила премьеру картины на неопределённый срок, на этот раз из-за эпидемии коронавируса.

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