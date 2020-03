Бербанк, США, , 09:21 — REGNUM Новые персонажи, одним из которых может стать Мундрагон из оригинальных комикс-романов от Marvel, появятся в третьей части «Стражей Галактики». Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на собственный «надежный» источник.

Мундрагон — это потерянная дочь Дракса, обладающая способностями телепатии и в совершенстве владеющая боевыми искусствами.

Издание отмечает, что в оригинальных графических романах эта девушка состоит в однополых отношениях с другой девушкой Филой-Велл. Источник не уточняет, перенесут эту особенность персонажей на экран, но если это случится, то Мундрагон станет первой ЛГБТ-героиней популярной франшизы.

По данным источника, роль Мундрагон с большой долей вероятности достанется Дженнифер Лоуренс — обладательнице премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Мой парень — псих».

Также источник сообщает о второй возможной кандидатке, которую рассматривают продюсеры на эту роль. Ей является молодая, но уже известная актриса Эль Фаннинг. Зрители ее помнят по фильмам «Малифисента», «Малифисента: Владычица тьмы» и ряду других картин.