Лос-Анджелес, США, , 08:28 — REGNUM Начало съемок нового выпуска некогда популярного сериала «Друзья» отложили из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил американский журнал Variety со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Как сообщают журналисты, к съемкам должны были приступить на последней неделе марта, но теперь их начало перенесут на первую половину мая. Издание отмечает, что целью создания специального выпуска сериала «Друзья», спустя 16 лет после выхода последней серии, была помощь в раскрутке нового стримингового сервиса НВО Мах, который планировали развернуть в мае.

О воссоединении прежнего состава сериала «Друзья» специально для съемок нового выпуска официально объявила 22 февраля корпорация WarnerMedia. Режиссером и продюсером проекта выступит Бен Уинстон. Как сообщается, при создании фильма он будет сотрудничать с прежними продюсерами оригинального сериала.

Источник издания уточняет, что за съемки в новых «Друзьях» все шестеро актеров получат не меньше 2,5 млн долларов каждый.