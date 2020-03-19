Москва, , 08:14 — REGNUM Музыкальная группа Little Big выразила сожаление из-за отмены фестиваля «Евровидение» в 2020 году. Комментарий опубликован на официальной странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».

"Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации», — отметили музыканты.

Участники группы добавили, что ощутили «невероятную поддержку» со стороны и российских, и зарубежных слушателей после того, как стало известно об участии Little Big в «Евровидении».

"Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус!» — пожелали музыканты, говоря о своей песне Uno, подготовленной для конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, организаторы «Евровидения-2020» отменили конкурс из-за пандемии коронавируса. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал российскую группу Little Big победителями, исходя из количества просмотров ролика с их песней на канале конкурса в YouTube.

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